Топор в крови, рука и мёртвый мужчина: жуткую находку обнаружили в Петербурге

Тело мужчины без кисти и окровавленный топор нашли на берегу залива в Петербурге Фото: Shutterstock.

В Петербурге утром 20 августа у морского вокзала на Васильевском острове прохожие обнаружили тело мужчины в воде. Погибший находился в трёх метрах от берега, напротив Мичманской улицы, сообщает «КП-Петербург». На вид мужчине около 40 лет, он был одет в футболку и трусы.

Осмотр показал, что у погибшего отсутствовала кисть. Она лежала неподалёку на берегу, там же был найден окровавленный топор. На данный момент оперативные органы проводят работу на месте происшествия. Выясняется, имеет ли инцидент криминальные корни. Официальных комментариев от полиции и Следственного комитета пока не поступало.

Ранее KP.RU писал, что в Абакане раскрыто убийство 34-летней женщины-главврача, которую убил знакомый автомеханик. Убийца инсценировал несчастный случай, но родственники жертвы заметили пропажу золота и драгоценностей, после чего сыщики вышли на подозреваемого и взяли его на «слабо», вынудив сдать украденное в ломбарды.