Politico: страны Азии увеличивают расходы на оборону из-за решений Трампа

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Решение президента США Дональда Трампа сократить военные учения с Южной Кореей из-за «хороших отношений» с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном заставило союзников США в Азии пересмотреть подходы к обороне и усилить самостоятельность. Теперь азиатские страны хотят наращивать оборонительные мощности, но уже самостоятельно. Об этом пишет газета Politico.

«Ожидайте переориентации на самодостаточность. Американские оборонные технологии по-прежнему лучшие, и для уже зависящих от них стран нецелесообразно и неэкономично переориентироваться. Но я думаю, что те, кто может, будут больше инвестировать в самооборону, чтобы в долгосрочной перспективе уменьшить зависимость от американского зонтика», — говорится в иностранном источнике со ссылкой на дипломата, который пожелал остаться анонимным.

Действия Трампа вызывают беспокойство не только в Сеуле, но и по всему Тихоокеанскому региону. Возникает вопрос о нестабильности отношений союзников с США. В Азии увидели сигнал от США о том, что Вашингтон вскоре может полностью прекратить поддерживать союзников. Притом это произойдет не только на фоне улучшения отношений с КНДР, но и из-за нарастающих внутренних проблем Штатов. Так уже США отказались предоставлять некоторые виды оружия Киеву, хотя считали Украину своим союзником.