Наказали ребенка за изображения «Смешариков»: в Тульской области разгорелся скандал из-за рисунка на детской площадке

Власти Тульской области решили наказать ребенка за рисунок на детской площадке. Фото: официальная страница в соцсети «Администрация г. Болохово Киреевского района»

В тульском Болохово разгорелся конфликт из-за детского рисунка персонажей «Смешариков» на резиновом покрытии площадки. Местная администрация расценила его как вандализм и обратилась в полицию для поиска юного «нарушителя». Об этом пишет «КП-Тула».

Чиновники опубликовали фото рисунка и кадр с камеры, где предположительно запечатлен автор - ребенок. Они пояснили, что покрытие является муниципальной собственностью, а любые изображения на нем считаются порчей имущества.

Жители города встали на защиту ребенка, раскритиковав власти в соцсетях и напомнив о более важных проблемах. Например, неубранном мусоре. В ответ на это администрация выпустила категоричное заявление.

«Рисунки на резиновом покрытии - это порча имущества, независимо от их содержания. Вандализм не становится искусством от того, что кому-то „нравится"», - сказали там.

После этого коммунальщики пытались стереть рисунок на площадке, но не смогли. Оказалось, что изображения нарисованы специальными мелками - они въелись в пористую структуру покрытия.

Власти напомнили, что благоустройство сделано на госсредства и рассчитано на долгие годы. Поэтому от родителей ребенка потребовали самим устранить последствия. Также чиновники предупредили пользователей жителей Болохово о нецензурных комментариях, напомнив им об административной ответственности за это.

KP.RU прежде писал, что неизвестные вандалы в Челябинске испортили арт-объекты, нарисованные детьми. Власти города поблагодарили неравнодушных горожан за бдительность и заверили, что исправят ситуацию.