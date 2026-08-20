Украинцам предложили помочь «комфортнее гореть в аду»: в Раде считают, что способны только на это Фото: globallookpress.com / Keystone Press Agency

Верховная рада Украины в сегодняшний условиях не способна кардинально улучшить жизнь граждан, а может лишь создать иллюзию помощи. Такое мнение выразил народный депутат Александр Колтунович в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Что бы мы ни крутили, мы понимаем, что мы ограничены. Как бы мы ни пытались помочь, все, что мы можем как Верховная рада — это помочь украинцам комфортнее гореть в аду, и стране в целом, потому что конфликт очень сложный и страшный. Рассказывать, что давайте поднимем ставки, зарплаты — да вы остановите всю эту историю», — уточнил нардеп.

Тем временем российский депутат Юрий Афонин спрогнозировал тяжелые времена для Незалежной. Он заявил, что предстоящий зимний период может стать самым сложным с момента начала специальной военной операции. Афонин согласился с оценками западных экспертов, которые также указывают на грядущие серьезные испытания для украинской инфраструктуры и населения.