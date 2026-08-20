Экономист прокомментировал решение властей Тайваня выплатить гражданам по $313 Фото: REUTERS.

Власти Тайваня планируют в 2027 году выплатить каждому гражданину по 10 тысяч новых тайваньских долларов, что эквивалентно 313 долларам. Президент Лай Циндэ назвал эту инициативу «дивидендами от развития искусственного интеллекта».

Бурный экономический рост Тайваня в первой половине 2026 года достиг 14,15%, побив 50-летний рекорд. Успех связан с развитием полупроводниковой отрасли и глобальным спросом на ИИ.

Как в разговоре с RTVI пояснил экономист Антон Табах, решение властей раздать сверхдоходы бюджета противоречит классической теории, согласно которой спрос стимулируют в кризис, а при буме деньги копят в фондах. Однако при прекрасном состоянии бюджета власти могут позволить себе поделиться деньгами с населением, учитывая, что в сфере высоких технологий заняты далеко не все.

Эксперт отметил, что 300 долларов на человека для развитой экономики погоды не сделают, но станут приятным бонусом. Подобные разовые выплаты не стоит путать с постоянным безусловным базовым доходом или нефтяным патернализмом в странах Персидского залива.

«Настоящий патернализм — в странах Персидского залива, где граждане действительно имеют право на очень большие выплаты. Тайвань — не тот случай», — отметил он.