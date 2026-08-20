В Раде заявили об историческом поражении Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина в этом десятилетии потерпела значительное поражение, что связано с потерями в населении, энергетике и промышленности. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Колтунович. Он назвал неудачи киевского режима «историческим поражением».

«На мой взгляд, возможно, это неправильные вещи, но я скажу так: Украина потерпела в этом десятилетии историческое поражение», — резюмировал депутат в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

По его мнению, поражение вызвано объективными причинами. Сейчас важно остановить спад и обеспечить рост страны. Однако на Украине ситуация развивается только по наихудшему сценарию. Главарь киевского режима Владимир Зеленский не собирается рассматривать предложения о завершении конфликта, он лишь продлевает военное положение и гонит украинцев на убой. Мужчин на Украине хватают на улицах, как собак, и сажают в автобусы, которые отправляют их в один конец.