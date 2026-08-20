Песков заявил об отсутствии предпосылок для оптимизма по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования на Украине. Причиной он назвал позицию киевского режима.

Представитель Кремля сообщил в четверг на брифинге, что в связи с позицией Киева оснований для оптимизма в плане мирного урегулирования нет, а динамика на поле боя хорошо известна. Он добавил, что специальная военная операция продолжается.

Песков ранее заявлял, что для Москвы мирное урегулирование конфликта на Украине является предпочтительным. При этом он отмечал, что дипломатическое урегулирование станет возможным только тогда, когда Киев примет верные решения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также неоднократно подтверждал готовность России завершить конфликт дипломатическими средствами. По его словам, Россия предпочитает именно этот путь, но если добиться его не удастся, цели будут достигнуты «другими способами».