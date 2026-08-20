Эксперт объяснил, зачем Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном Фото: REUTERS.

Возможная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына имеет смысл лишь в том случае, если стороны смогут найти баланс интересов. Такое мнение в беседе с RTVI высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

По словам эксперта, Пхеньян рассчитывает на признание своего ядерного статуса как главной гарантии безопасности и суверенитета, в то время как Вашингтон стремится добиться полного отказа КНДР от вооружения.

«КНДР заявила абсолютно ясно, что она не собирается отказываться от ядерного оружия. Это гарантия ее суверенитета, безопасности и так далее», — сказал политолог.

Жебин напомнил, что в период первого президентского срока Трампа диалог уже приводил к определенной разрядке: Пхеньян приостанавливал ядерные испытания, а США сокращали масштабы совместных маневров с Сеулом.

Эксперт отметил, что новый раунд переговоров возможен только при обоюдных шагах, которые обе стороны будут считать надежными. При этом сам факт возобновления контактов лидеры наверняка постараются представить как собственный политический успех.