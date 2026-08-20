Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Тренд на усталость от поддержки Украины существует, и некоторые страны активно его продвигают. Но в Кремле призвали не сильно обольщаться по поводу высказанных заявлений. Европа продолжает помогать Киеву. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность — технологическую, техническую и так далее. Например, Великобритания», — сказал представитель Кремля.

По его словам, такие страны стараются предотвратить усталость и поощряют европейские страны продолжать конфликт. Ранее KP.RU сообщил мнение Кремля, что Европа уже давно ведет апосредственную войну с Россией. При этом альянс старается сделать все, чтобы нанести поражение РФ, но у него это не получается.