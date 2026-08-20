В Кремле высказались о возможной встрече Путина и рэпера Канье Уэста

Песков опроверг возможность встречи Путина и рэпера Канье Уэста Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг возможность встречи президента РФ Владимира Путина и знаменитого американского рэпера Канье Уэста во время концертов исполнителя в Санкт-Петербурге в октябре текущего года.

"Помилуйте, это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента", - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с Канье Уэстом.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что встреча американского рэпера Канье Уэста и российского лидера возможна, если музыкант исполнит песню Юрия Шатунова "Седая ночь" на русском языке.

Напомним, рэпер Канье Уэст собирается дать два концерта 10 и 11 октября в Северной столице. Выступления пройдут на сцене "Газпром Арена". Они будут проводиться в рамках мирового тура.