Гатилов: США могут развязать разрушительную гонку вооружений в космосе. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США и другие западные страны, разрабатывая космические вооружения, могут спровоцировать разрушительную гонку вооружений. Его слова прозвучали на Конференции по разоружению.

«Риски превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния перестали быть гипотетическими», — сказал дипломат. Он отметил, что отдельные страны называют околоземное пространство ещё одной операционной средой для ведения боевых действий.

Гатилов указал, что некоторые государства уже разрабатывают системы вооружений для применения в космосе, включая американский проект ПРО «Золотой купол». По его словам, такое развитие может привести к дестабилизации обстановки и спровоцировать другие страны на ответные меры, что чревато гонкой вооружений в космосе с разрушительными последствиями для всего человечества. Россия выступает за международный договор, запрещающий размещение оружия в космосе.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял об активном развитии США проекта «Золотой купол», направленного на создание системы, способной перехватывать и наносить поражение ракетам России и Китая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что российские военные будут пристально отслеживать и анализировать эти планы Вашингтона.