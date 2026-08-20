Песков: Владимир Путин планирует участвовать в саммите ШОС в Киргизии

Песков рассказал о запланированных на ближайшее время поездках президента России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский лидер Владимир Путин планирует участвовать в саммите ШОС, который должен пройти в Киргизии. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что пока рано говорить что-либо о двусторонних встречах, которые могут быть проведены в Киргизии. Общественности станет о них известно чуть позднее.

«Участие (в саммите ШОС – ред.) президента планируется, это действительно так. Но что касается графика двусторонних встреч, контактов на полях этого саммита, а это будет очень представительное и содержательное мероприятие, то мы своевременно вас проинформируем», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.

Напомним, что совсем недавно Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Участники встречи детально обсудили экономические проекты, планирующиеся вплоть до 2030 года.