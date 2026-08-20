LSM: Латвия хочет публиковать списки сотрудничающих с РФ и Белоруссией компаний Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральное статуправление (ЦСУ) Латвии будет подготавливать и обнародовать в открытом доступе списки зарегистрированных местных компаний, которые сотрудничают с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил новостной портал LSM.

Осенью 2023 года ЦСУ перестало публиковать список предприятий, экспортирующих в Белоруссию и Россию, поскольку по итогам анализа этих компаний был сделан вывод, что без оценки деталей сделок невозможно сделать однозначные и объективные выводы.

"Центральное статистическое управление с четверга, 20 августа, возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют товары из этих стран", - говорится в сообщении.

При этом в перечень с данными за июль текущего года вошли около 170 предприятий.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что республика обязана получить дополнительные средства из следующего бюджета Евросоюза. По его мнению, эта финпомощь должна помочь покрыть все издержки Риги в экономике, которые возникли при разрыве связей с Москвой. Торговля РФ и Латвии значительно ухудшилась после введения антироссийских санкций.