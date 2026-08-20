Зоолог объяснил участившиеся встречи людей с медведями

При встрече с медведем специалист советует не приближаться к нему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Встречи с медведями в конце лета могут становиться чаще, несмотря на распространенное мнение о достатке пищи в лесу в августе. Зоолог Алексей Вайсман рассказал, почему хищники все чаще приближаются к людям и как заметить их присутствие заранее. Об этом пишет ОТР.

«Август не везде сытый для медведя. Но надо понимать, что сейчас идет активный рост численности популяции медведей на всем протяжении их ареала – и у нас, и в Северной Америке», – пояснил эксперт.

По словам Вайсмана, рост численности медведей и нехватка пищи в отдельных регионах могут подталкивать животных к поиску еды рядом с населенными пунктами. При этом некоторые звери постепенно теряют страх перед человеком. Зоолог считает, что участившиеся неспровоцированные нападения могут быть связаны в том числе с пищевой конкуренцией внутри популяции.

При встрече с медведем специалист советует не приближаться к нему и попытаться отпугнуть зверя громким шумом. В лесу также важно обращать внимание на следы, вывернутые камни, сломанные бревна и примятые ягодные кусты – они могут указывать на недавнее присутствие хищника. Особую осторожность нужно проявлять, заметив следы медведицы с медвежатами.

Ранее KP.RU писал, что на Алтае продолжаются поиски медведя, напавшего на туристку. За сутки в регионе отстрелили пятерых хищников, однако среди них зверя, который напал на людей, не оказалось.