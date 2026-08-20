В Барнауле во время катания на аттракционе пострадали двое детей. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле во время катания на аттракционе пострадали двое детей — мальчики двух и одиннадцати лет. Об этом пишет КП-Барнаул со ссылкой на СУ СК по Алтайскому краю.

Сообщается, что в результате инцидента чаша, в которой находились дети, оторвалась и упала вниз, остановившись в результате удара об забор. Пострадавшие получили ушибы. Врачи оказали детям помощь. Жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Инцидент в Барнауле произошел спустя две недели после аналогичного ЧП в Тюмени. В начале августа на аттракционе в городском парке на Цветном бульваре 19-летняя девушка выпала из кабины во время движения на высоте. Девушка получила травмы, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.