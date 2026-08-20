Финляндия планирует разместить производство беспилотников для Киева Фото: REUTERS.

Финская Innokas и украинский Airlogix договорились разместить производство дронов в Финляндии для поставок в Украину.

«Украинский разработчик и производитель беспилотных летательных систем Airlogix и финская компания Innokas... подписали письмо о намерениях с целью сотрудничества в размещении производственных мощностей в Финляндии для выпуска БПЛА на базе украинских технологий Airlogix», — отмечается в сообщении от финской компании.

Соглашение предусматривает создание производства беспилотников в ЕС для передачи Украине. Россия считает, что поставками оружия на Украину страны Европы не меняют кардинально ситуацию на поле боя. Но это существенно затягивает конфликт. Если бы Запад прекратил бы финансовую поддержку Украины, то конфликт закончился бы через месяц или два.