В Индии 16-летний подросток уже пять лет живет в пруду из-за загадочной болезни Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Индии 16-летний Икбал Шейх из Муршидабада (Западная Бенгалия) проводит большую часть времени в пруду. Прохладная вода помогает ему справляться с болезненным жжением на коже, причину которого врачи не могут установить уже несколько лет. Об этом сообщает LADbible.

Семья подростка обращалась в больницы и к народным целителям, но улучшений не наступило. После того как история разлетелась в соцсетях, на неё обратил внимание Анант Амбани, один из богатейших людей Индии. Он организовал поездку Икбала в Мумбаи для диагностики заболевания юноши.

Некоторые врачи предполагают, что у Икбала может быть редкое заболевание — эритромелалгия, вызывающая жжение, покраснение и ощущение тепла в коже. Однако точный диагноз ещё предстоит поставить. Врачи в Мумбаи проведут обследование и попытаются разработать план лечения или контроля симптомов.

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