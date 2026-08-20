Сестру главкома ВСУ Драпатого разыскивали в России: она не заплатила кредит в 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские судебные приставы в течение нескольких лет вели розыск Натальи Б., которая приходится сестрой нынешнему главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. Причиной интереса со стороны закона стала финансовая задолженность женщины перед банковскими структурами. Как сообщает Telegram-канал Mash, сумма непогашенного кредита составила порядка 15 тысяч рублей.

Наталье на данный момент 38 лет. Известно, что ранее она проживала в городе Сургуте, где посещала школу №29. В этом же учебном заведении в свое время учился и ее брат Михаил Драпатый.

После того как женщина покинула территорию РФ, сотрудники Федеральной службы судебных приставов активизировали меры по установлению ее текущего места жительства. Попытки найти должницу предпринимались вплоть до 2024 года.

При этом на территории России до сих пор проживают другие родственники украинского военачальника. Речь идет о его дяде и двоюродном брате. По данным журналистов, последний до недавнего времени работал в сфере поставок напитков в Сургуте, однако затем сменил место жительства и переехал в город Сочи.

Ранее стало известно, что отец нового главкома ВСУ Михаила Драпатого с тоской рассуждал о Советском Союзе. Мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане.