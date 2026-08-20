ФАС выявила картель на поставку спецодежды на более чем 1 млрд рублей

ФАС выявила картель на поставку специальной одежды на сумму более 1 миллиарда рублей. Фото: Urban_Reporter/Shutterstock/Fotodom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на поставку спецодежды для госзаказчика и сетевых компаний в нескольких регионах страны на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"ФАС выявила картель на поставку специальной одежды на сумму более 1 миллиарда рублей", - говоритс в сообщении.

В ФАС уточнили, что торги проходили для нужд органа власти и сетевых компаний в Москве, Камчатском и Краснодарском краях, а также Амурской области.

По данным ведомства, компании "Бисер", "ГУП Бисер", "ТД Бисер" и "Рост Профи" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 125 393 955,99 рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее ФАС выдала новые предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, а также в Хакасии. Предприятия необоснованно изменяли стоимость бензина и дизеля на АЗС.