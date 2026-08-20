В США забили тревогу из-за идеи Трампа: чем грозит Америке смена катапульт на авианосцах

Bloomberg: идея Трампа о замене катапульт авианосцев грозит нацбезопасности США. Фото: Seaman Gladjimi Balisage/Keystone Press Agency/Global Look Press

Калифорнийская компания General Atomics предупредила, что решение президента США Дональда Трампа заменить электромагнитные катапульты на новых авианосцах паровыми системами может привести к росту затрат, задержкам поставок и угрозе национальной безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

«Изменение систем повлечет за собой значительные риски, связанные с затратами, сроками и интеграцией», — сообщили агентству в компании.

General Atomics, заключившая контракт на 1,2 миллиарда долларов на разработку систем запуска и возврата самолетов, заявила, что смена систем также ударит по боеготовности авианосцев и технологическому превосходству США, позволив противникам сократить разрыв в возможностях. Предупреждение прозвучало на фоне растущей нагрузки на авианосцы, которые играют ключевую роль в блокаде иранских портов, говорится в публикации.

Ранее также появились сообщений об истощении арсеналов американских военных в ходе конфликта с Ираном. Согласно данным Reuters, полученным от информированных источников, за пять месяцев противостояния США израсходовали практически все имеющиеся запасы высокоточных ракет большой дальности.