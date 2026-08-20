Россиянин украл сапборд и сплавился по реке, чтобы успеть на работу: подробности

Россиянин украл сапборд и сплавился по реке, чтобы успеть на работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сотрудник украл сапборд с турбазы, чтобы переплыть Волгу и успеть на работу. На службу он успел, но теперь стал фигурантом уголовного дела. Об ответственном, но нечистом на руку сотруднике рассказала «КП-Самара».

Отмечается, что владелец турбазы в Ширяево сообщил полиции о пропаже сапборда. Стоимость доски — более 11 тысяч рублей. Преступник попал на камеры. Полиция опросила местных, которые видели похожего мужчину. Оперативники нашли похитителя спортинвентаря — ранее несудимого 38-летнего жителя Тольятти, работающего в областном центре. Полиция пришла к нему домой для задержания.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянам приглянулся сапсерфинг. Причем больше всего точек аренды плавательного объекта находится в Санкт-Петербурге. А также в России организовывают специальные фестивали сапсерфинга.