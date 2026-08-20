В Новосибирске мужчина избил металлическим стулом женщину с собакой у подъезда

Мужчина избил женщину в лифте. Фото: предоставлено потерпевшей.

22 июня жительница Новосибирска Элина возвращалась домой с собакой и остановилась у подъезда, чтобы позвонить в домофон. Внезапно к ней подошел мужчина, от него пахло алкоголем. Собака испугалась и прыгнула в его сторону, но не достала, хозяйка держала ее на коротком поводке, сообщает КП-Новосибирск.

Мужчина начал нецензурно ругаться. Его мать, вышедшая из подъезда, сказала, что у сына эпилепсия. Женщина решила зайти в подъезд, но сосед напал на нее с металлическим складным стулом в лифтовом холле. Элина обратилась в полицию и прошла судмедэкспертизу.

В ГУ МВД подтвердили, что заявление зарегистрировано, обе стороны опрошены. Потерпевшей выдали направление на экспертизу. После получения результатов будет принято решение. Что стало причиной агрессии — выясняется.

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