По ночам дикий лай, по стенам – моча: хозяйка 15 собак замучила жителей пятиэтажки в Воркуте антисанитарией и шумом

Женщина с 15 псами несколько лет терроризирует пятиэтажку в Воркуте Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Воркуты жильцы пятиэтажного дома уже несколько лет безуспешно борются с соседкой, которая устроила в своей квартире приют для 15 собак. Из-за антисанитарии в подъезде стоит невыносимый запах, по стенам ползают тараканы, а из квартиры доносится лай и грохот. Об этом пишет «КП-Коми».

Соседи утверждают, что женщина не выгуливает собак, не моет их и, возможно, бьёт. Одна из жительниц, Екатерина Пензенская, рассказала, что из щелей потолка на её семью капает собачья моча, а когда её муж попытался заступиться, хозяйка разбила ему глаз.

Жильцы обращались в полицию и прокуратуру, но это не дало результата — дверь хозяйка никому не открывает. Её штрафовали за антисанитарию, однако ситуация не меняется. Муниципальные власти попытались через суд принудительно продать квартиру, но процесс затянулся. В июне с нарушительницей начал работать пристав, однако он ушёл в отпуск. Жильцы продолжают ждать тишины и чистоты.

Ранее KP.RU писал, что во Владикавказе волонтёры спасли 13 собак, которых заводчица годами держала в нечеловеческих условиях без доступа к воде и нормальному питанию. Животные сидели в клетках в собственных экскрементах, которые разъедали тело, и неделями не ели.