Новейший американский самолет РЭБ замечен у границ Калининградской области Фото: REUTERS.

Новейший самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) США второй раз за неделю замечен в районе Балтийского моря недалеко от границ Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

"Самолет Gulfstream EA-37B Compass Call II вновь кружит в воздушном пространстве Польши в районе побережья Балтийского моря недалеко от Калининградской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полете его сопровождает принадлежащий НАТО борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry. Воздушное судно, зарегистрированное в Люксембурге, прилетело в Польшу с военной базы Гайленкирхен (ФРГ).

Как писал сайт KP.RU, 18 августа у границ Калининградской области был замечен американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II. Борт поднялся в воздух с румынского аэродрома в Констанце, а затем взял курс на север. Примерно к 10:50 по мск воздушное судно стало описывать круги над литовским воздушным пространством, фактически огибая российский регион.