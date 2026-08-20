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В Европе увильнули от ответа, пора ли наконец провести выборы законного президента на Украине. Еврокомиссия "не комментирует" необходимость проведения выборов на Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
«Это не нам решать, каковы сейчас конституционные условия. Это решение должна принимать сама Украина», — резюмировали на Западе.
Таким образом в ЕК прокомментировали заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял свою легитимность и пора бы провести выборы. В Киеве заявили, что экс-министр точно не вправе предлагать проведение выборов.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле также считают проведения выборов на Украине необходимым. Ведь Зеленский потерял свою легитимность, а подписывать мирный договор по Украине можно только с легитимным правительством.