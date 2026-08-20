Более 10 миллиардов рублей направят на строительство теплиц для огурцов и томатов под Омском

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области.

В Омской области на территории села Лузино возводится новый тепличный комплекс. Общая площадь объекта составит два десятка гектаров. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, реализацией данного проекта занимается управляющая компания «РОСТ».

Новое производство будет ориентировано на выращивание огурцов и помидоров. По словам губернатора, ввод в эксплуатацию первых четырех блоков теплиц запланирован на декабрь 2026 года.

«После выхода на полную мощность здесь появится около 400 новых рабочих мест», — акцентировал глава региона и пояснил, что инвестор готов вложить в проект свыше 10 млрд рублей.

Стоит напомнить, что договоренность правительства области с инвестором была достигнута еще два года назад — соответствующее соглашение стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума в 2024-м.

Возведение современного агрокомплекса в Лузино станет весомым вкладом в укрепление агропромышленного потенциала Омской области. Запуск теплиц не только обеспечит жителей региона свежими овощами собственного производства, но и положительно скажется на инвестиционном климате Омской области, подтвердив ее статус привлекательной площадки для крупного бизнеса.