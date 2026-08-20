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НовостиПолитика20 августа 2026 11:22

Посольство РФ призвало Берлин осудить слова журналиста FAZ о россиянах

Посольство РФ призвало ФРГ дать оценку призывам журналиста FAZ убивать россиян
Арина СЕРОВА
Российское посольство в Германии призвало власти Берлина публично осудить слова журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, который призывал содействовать в убийстве русских. Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Российское посольство в Германии призвало власти Берлина публично осудить слова журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, который призывал содействовать в убийстве русских. Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Российское посольство в Германии призвало власти Берлина публично осудить слова журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, который призывал содействовать в убийстве русских. Об этом заявил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы в публичном пространстве и требуют однозначной критики со стороны немецких властей, независимо от политической конъюнктуры. По его словам, замалчивание в подобных ситуациях может быть воспринято как их косвенное одобрение, что негативно повлияет на отношения России и ФРГ.