Мируцэ: Румынский F-16 уничтожил морской дрон в районе газодобычи в Черном море Фото: REUTERS.

Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что истребитель F-16 нейтрализовал морской беспилотник в районе платформы по добыче природного газа в Черном море.

"Румынская армия уничтожила морской дрон с помощью истребителя F-16 в районе платформы Neptun Deep в Черном море", - написал он в соцсети.

По его словам, беспилотник был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы.

Как писал сайт KP.RU, в июле Мируцэ сообщил, что пять морских беспилотных аппаратов были уничтожены в Черном море в районе румынского порта Констанца, заявил врио главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ. Врио министра уточнил, что были обнаружены остатки еще пяти дронов на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие – нет.