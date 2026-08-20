НАБУ и САП раскрыли схему рейдерства с участием нардепов и судей Фото: REUTERS.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вскрыли схему рейдерства с участием депутатов Верховной рады и судей. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

"НАБУ и САП сообщили об операции "Фемида", которую провели в рамках спецоперации "Форест Гамп" — в ней говорится о рейдерских захватах предприятий и их недвижимости. К схеме были причастны действующий и бывший нардепы, чиновники ОП, Минюста и судьи", - говорится в публикации.

По данным следствия, осенью 2025 года участники схемы завладели активами предприятий более чем на 248 млн гривен, а в мае этого года пытались получить контроль над недвижимостью в Киеве более чем на 207 млн гривен.

Издание отметило, что финансировал деятельность организации действующий депутат. Всего на это потратили не менее 514 тысяч долларов. Деньги шли на оплату услуг хакеров, судебные процессы и взятки. Участникам организации уже сообщили о подозрениях.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Из заявления следует, что группировка действовала под руководством бывшего и действующего нардепов, а в ее состав также входили чиновники офиса украинского главаря.