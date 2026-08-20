В РФ предложили меры поддержки пострадавшим от ударов по складам WB бизнесменам Фото: Petrov Sergey /news.ru / Globallookpress.com

В России предложили комплекс мер для бизнесменов, чьи товары сгорели при атаках на склады логистической компании РВБ. Среди инициатив — налоговые отсрочки, льготные кредиты и списание утерянного груза в убытки, что позволит снизить финансовую нагрузку на пострадавших. Об этом сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) по итогам оперативного совещания.

В РСПП уточнили, что их представитель Роман Фадеев подчеркнул необходимость быстрых и понятных решений, включая восстановление логистических цепочек. Союз готов вместе с ведомствами дорабатывать соответствующие нормативные акты.

Директор РВБ Алексей Минаев рассказал о уже действующих мерах поддержки, но отметил, что без помощи государства не обойтись, так как произошедшее признано террористической атакой. Ассоциация компаний интернет-торговли во главе с Артемом Соколовым уже направила премьер-министру предложения по налогам, финансам и страхованию рисков.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев добавил, что его организация просит правительство временно отменить проверки для пострадавшего бизнеса. Участники совещания также одобрили инициативу банков по реструктуризации долгов и кредитным каникулам без ухудшения кредитной истории продавцов.

Ранее Wildberries объявил о запуске новой инициативы — партнерской программы по открытию хабов для обработки и хранения товаров. Мера направлена на поддержку продавцов, пострадавших от недавних атак на логистические объекты компании.