При ударе дрона по машине энергетиков в Херсонской области погиб водитель Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на автомобиль энергетиков в Херсонской области погиб водитель и ранен электромонтёр Каховского РЭС. Трагедия произошла во время выполнения ремонтных работ на линии электропередачи. Информацию об этом предоставила энергокомпания, обслуживающая регион.

«Сегодня вражеский беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором аварийно-восстановительная бригада филиала АО "Юго-Западная ЭСК Херсонэнерго" ехала к месту выполнения работ на энергообъекте. В результате атаки были ранены два человека. К сожалению, ранения водителя оказались несовместимыми с жизнью, спасти его не удалось», — говорится в публикации.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне уже фиксировались провокации киевского режима с использованием дронов. Тогда при ударе по пассажирскому автобусу погибли четыре человека, а несколько мирных жителей получили ранения.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в беседе с журналистами отметил, что удар по машине энергетиков стал очередным звеном в цепи целенаправленных действий. По его словам, киевский режим использует такие удары для отвлечения внимания от собственных террористических актов.