IO: США и ЕС наняли экс-работника «Моссада» для поиска пропавших денег для Киева

США и страны ЕС решили всерьез заняться расследованием пропажи денег для Украины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соединенные Штаты совместно с Евросоюзом наняли бывшего работника израильской разведки «Моссад» для помощи в расследовании пропажи денег, которые были предназначены Киеву в качестве военной помощи. Об этом информирует портал Intelligence Online.

Согласно имеющимся данным, американские и европейские ведомства всерьез взялись за дело кражи. В связи с этим они решили привлечь в работу специалиста из разведки.

«Американские и европейские ведомства активизировали усилия по отслеживанию средств, предназначенных для военной помощи Украине. Одна из мер включает привлечение сотрудника израильской разведки для помощи в поиске пропавших средств», - указано в материале.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о пропаже вооружения для ВСУ на сумму более 390 миллионов долларов. По ее данным, государство перечислило поставщикам авансы. Однако вот сроки поставок истекли, а боеприпасы, дроны и бронетехника так и не поступили в украинскую армию. Нардеп не исключила, что в схеме замешаны украинские и иностранные фирм-посредники.