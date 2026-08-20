В Севастополе девушка сорвалась с 20-метрового обрыва и чудом выжила Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе молодая девушка чудом осталась жива после падения с 20-метрового обрыва на скальную полку. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев, слова которого приводит «КП-Крым».

Трагедия едва не случилась на мысе Фиолент у пляжа «Крокодил». По словам главы региона, девушка потеряла равновесие на крутом диком спуске и рухнула с огромной высоты на каменную полку. На место вызова оперативно прибыли спасатели МЧС, которым пришлось работать на очень сложном скальном рельефе.

Специалисты оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь прямо на месте падения. После этого они смогли безопасно эвакуировать девушку со скал и передали ее бригаде врачей для дальнейшей госпитализации. Губернатор Развожаев выразил надежду на скорое выздоровление пострадавшей и отдельно поблагодарил спасателей за их профессиональную и рискованную работу.

Ранее в китайском городе Цзясин 20-летняя местная жительница выжила после падения с балкона на 18-м этаже. Известно, что перед инцидентом она долго ссорилась со своим парнем. Падение смягчило крона дерева, а затем девушка приземлилась в кустарнике.