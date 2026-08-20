ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Челябинской области Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли работу трех директоров коммерческих фирм, которые помогали иностранцам нелегально оставаться в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что злоумышленники изготавливали поддельные документы о трудоустройстве, чтобы создать видимость законного пребывания мигрантов.

В отношении задержанных руководителей возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Следствие уже установило причастность фигурантов к данным махинациям. В настоящий момент оперативники проверяют их на причастность к другим подобным эпизодам.

В ведомстве подчеркнули, что за подобные преступления российским законодательством предусмотрено суровое наказание. Максимальный срок лишения свободы по этой статье может достигать 10 лет.

Ранее в Нижегородской области также пресекли канал незаконной миграции. Этой деятельностью занималась целая группировка, которая подделывала необходимые документы.