Жительница Махачкалы получила штраф на 500 тысяч рублей за перевод денег в ФБК*

Жительница Махачкалы получила штраф за перевод 500 рублей в ФБК* Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Махачкалы назначили штраф в 500 тысяч рублей за перевод 500 рублей в «Фонд борьбы с коррупцией»*. Об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана.

Наказание вынес Ленинский районный суд города. Судья признал местную жительницу виновной в финансировании экстремистской структуры по часть 1 статьи 282.3 УК России.

«Суд, признав подсудимую виновной, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей», - уточнили в пресс-службе.

Помимо штрафа, с осужденной взыскали в доход государства 500 рублей - ту самую сумму, которая использовалась при совершении преступления.

Как установил суд, в августе 2021 года женщина, зная о признании ФБК* экстремистской организацией, перевела на его счет 500 рублей через ссылки на сайте фонда. В ходе разбирательства подсудимая созналась во всем.

Ранее в Рязанской области осудили местного жителя на 14 лет и 10 месяцев за госизмену. Мужчина целенаправленно переводил деньги Минобороны Украины.

* Организация признана экстремистской и ликвидирована на территории России.