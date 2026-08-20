В ЕК дали свои оценки запасам газа в подземных хранилищах

Хрнчирова заявила, что подземные газовые хранилища ЕС заполнены на 62% Фото: REUTERS.

Подземные газовые хранилища (ПХГ) Евросоюза (ЕС) заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эва Хрнчирова.

"По состоянию на сегодня мы близки к 62%", - сказала она на брифинге в Брюсселе.

Еврочиновница отметила, что это ниже, чем в прошлом году. По ее утверждениям, на данный момент у ЕК нет опасений в отношении энергетической безопасности в предстоящий зимний отопительный сезон.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа ЕС столкнулся с рекордным дефицитом газа. К началу отопительного сезона заполняемость ПХГ упала до 57%. По данным агентства Bloomberg, это самый низкий показатель для данного периода с 2009 года. Причиной кризиса стали последствия войны в Иране, из-за которой с апреля сократился импорт сжиженного природного газа (СПГ) и пострадала пятая часть мировых поставок.