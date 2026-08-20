Захарова призвала россиян за рубежом не поддаваться на провокации перед выборами. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских граждан, проживающих за рубежом, не поддаваться на возможные провокации в преддверии выборов в Государственную думу.

Дипломат также предупредила, что существует высокая вероятность проведения экстремистских и протестных акций недругами Российской Федерации за границей с целью дискредитации выборов.

«Мы призываем всех граждан России, в том числе находящихся за рубежом, особенно в ходе этой избирательной кампании, проявлять бдительность и не поддаваться на провокации», — отметила Захарова на брифинге.

Ранее директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко также допустил попытки со стороны недружественных стран помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.