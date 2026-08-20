Продюсер Игорь Матвиенко хочет создать женскую группу: участницы будут похожи на «Иванушек International» не только форматом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Игорь Матвиенко задумал создать женский аналог знаменитых «Иванушек International». Продюсер планирует дать новому коллективу название «Аленушки». Эту информацию он сообщил в беседе с ТАСС.

Мысль о создании девичьей группы пришла к Матвиенко в процессе работы над другим своим проектом — «Мобильные блондинки». На данный момент продюсер уже подобрал двух солисток для будущего коллектива. По его заверению, эти исполнительницы визуально напоминают участников Андрея Григорьева-Апполонова и Игоря Сорина.

Матвиенко отметил, что для завершения формирования состава ему не хватает третьей участницы. Он пояснил, что необходимо найти исполнительницу, похожую на Кирилла Туриченко, и тогда коллектив можно будет считать укомплектованным. Однако продюсер уточнил, что окончательное решение о запуске проекта пока не принято.

Стоит напомнить, что весной этого года Игорь Матвиенко уже предпринимал шаги по защите прав на бренд своей культовой группы. Музыкальный продюсер подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Иванушки International».