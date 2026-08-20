Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной отрасли с 81-й годовщиной Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин направил поздравления работникам и ветеранам атомной промышленности в связи с 81-й годовщиной со дня основания этой отрасли в России. Глава государства подчеркнул важность этой даты для всей страны во время проведения совещания, посвященного развитию ядерной энергетики.

«Сегодня исполняется 81 год создания отечественной атомной промышленности. Хочу поздравить всех ветеранов и сотрудников отрасли с этой знаменательной датой», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что РФ является единственной в мире, кто обладает полным набором компетенций по всей производственной цепочке в сфере ядерной энергетики. Он добавил, что это дает России уникальные конкурентные преимущества на международной арене.

Ранее президент затронул успехи госкорпорации «Росатом», напомнив, что она контролирует около 90% мирового рынка строительства атомных электростанций. Глава государства назвал корпорацию ведущим игроком в этой высокотехнологичной сфере.

Путин обратил внимание на активное участие «Росатома» в реализации зарубежных проектов, где российская сторона обеспечивает высокий уровень технологической безопасности и эффективности.