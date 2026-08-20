Рак кишечника бывает не только у пожилых: врач развеял популярные мифы

На ранних стадиях рак толстой кишки может протекать без выраженных болевых ощущений. Фото: Helena Nechaeva / Shutterstock / Fotodom

Рак кишечника не всегда сопровождается сильной болью и может развиваться незаметно. Онкохирург Ильдус Мухаметов рассказал, какие распространенные заблуждения об этом заболевании могут мешать людям вовремя обращаться к врачу. Об этом пишет Lenta.ru.

«Отсутствие боли не означает, что у человека нет проблемы. Важно обращать внимание на любые симптомы, даже те, которые кажутся незначительными, но при этом повторяются регулярно», – предупредил медик.

По словам специалиста, на ранних стадиях рак толстой кишки может протекать без выраженных болевых ощущений. Насторожить должны повторяющиеся изменения характера стула, ощущение неполного опорожнения кишечника и необъяснимое снижение веса.

Еще один распространенный миф, что рак кишечника встречается исключительно у пожилых. Хотя с возрастом риск действительно повышается, заболевание может возникать и у людей младше 45 лет. При появлении подозрительных симптомов врач рекомендует не откладывать обследование.

Ранее онколог Глеб Хребтов рассказал, что малоподвижный образ жизни может быть одним из факторов, влияющих на риск развития рака кишечника.