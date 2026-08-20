В Польше украинца арестовали за попытку подорвать машину соотечественника Фото: FotoDax/Shutterstock/Fotodom

Агентство внутренней безопасности (АВБ) сообщило о задержании в Варшаве гражданина Украины. 63-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в покушении на убийство представителя украинской оружейной промышленности. Об этом сообщило издание RMF24.

В публикации уточнили, что арест произошел еще 5 августа, но АВБ опубликовало заявление по этому поводу только сегодня.

По данным издания, неудачное нападение, за которое отвечает украинец, произошло в Ирпине Киевской области. Установлено, что мужчина заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, которым пользовался потенциальный потерпевший. Устройство должно было быть приведено в действие дистанционно с помощью мобильного телефона. Взрыв не произошел из-за неисправности механизма.

После неудачной попытки покушения украинец бежал в Польшу, где и был задержан. Суд заключил его под стражу на три месяца.

Как писал сайт KP.RU, в польском Замброве вызвали полицию после сообщения о лежащей на тротуаре женщине, которая не реагировала на попытки установить контакт. Правоохранители обнаружили, что 39-летняя беженка с Украины была пьяна и вела себя агрессивно, оскорбляя их. Когда полицейские попытались ее поднять - украинка начала сопротивляться.