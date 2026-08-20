FT: Спрос на нефтяные танкеры повысил их цены до максимума с 2008 года

Спрос на нефтяные танкеры повысил их цены до максимума с 2008 года Фото: REUTERS.

Спрос на танкеры для вывоза нефти из Персидского залива резко вырос, что привело к рекордному росту цен на суда. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на данные судового брокера Braemar.

Отмечается, что интерес к танкерам вырос из-за того, что страны Ближнего Востока ищут новые пути транспортировки нефти из-за перебоев в Ормузском проливе. По данным Braemar, средняя стоимость новых и подержанных нефтяных танкеров во втором квартале превысила $130 млн, самый высокий показатель с 2008 года. Ставки фрахта супертанкера на год также достигли исторического максимума. Экспортеры нефти хотят иметь собственный флот.

Ранее KP.RU рассказал и о других проблемах, которые возникли после обострения ситуации в Ормузском проливе. Отмечается, что из-за блокировки пути больше всех страдают страны ЕС.