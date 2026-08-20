Поездка Путина на Итуруп всполошила Токио: что заявил генсек кабмина Японии

Кихара: Япония обдумывает меры в отношении РФ после поездки Путина на Итуруп Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Генсек кабмина Японии Минору Кихара заявил, что правительство страны "тщательно рассматривает меры" в отношении России после поездки президента РФ Владимира Путина на российский остров Итуруп. Слова политика приводит телеканал NHK.

"В настоящее время внутри правительства тщательно рассматриваются дальнейшие меры (в отношении России – прим. ред.)", - сказал он.

По словам чиновника, свою позицию по этому вопросу уже высказала премьер Санаэ Такаити и глава МИД Тосимицу Мотэги.

Как писал сайт KP.RU, 13 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление японского премьера, которая назвала якобы "неприемлемым" визит российского лидера на Итуруп. Суверенитет и юрисдикция России над Южными Курилами сомнению не подлежат, указала дипломат.