Жителю Нижнего Тагила утвердили приговор за изнасилование и убийство девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении жалобы по пожизненному приговору мужчине из Нижнего Тагила, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отказала Владимиру Александрову в удовлетворении кассационной жалобы", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Высшая судебная инстанция РФ признала приговор законным.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле пропала девочка. Позже тело было обнаружено в подвале общежития, ребенка задушили, а перед смертью изнасиловали. Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления, он проживал в одном доме с девочкой.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США бывшая учительница средней школы из Техаса была приговорена к 33 годам тюремного заключения. Суд признал ее виновной в систематическом сексуальном насилии над 13-летним учеником.