Лантратова призвала не наказывать девочку из Болохово за рисунки на площадке Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала не наказывать девочку из Болохово в Тульской области за рисунки на детской площадке. Об этом она написала в мессенджере MAX.

«Разве это повод для преследования? Рисование - естественный процесс, через который дети познают мир и выражают себя. Для ребёнка это не «порча имущества», а творчество, пусть и выполненное не в том месте», - считает Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула, что в этом случае взрослые должны спокойно объяснить ребенку правила и научить бережно относиться к общественному пространству. По словам Лантратовой, ситуация уже взята под контроль уполномоченным по правам человека в Тульской области Александром Головиным.

Ранее KP.RU сообщал, что в Болохово Тульской области произошел скандал из-за детского рисунка с героями мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии игровой площадки. Администрация города назвала произошедшее вандализмом, подав заявление в полицию.