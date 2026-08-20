Россиян предупредили об опасности лже-приложения одного из банков в Google Play Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ozon Банк рассказал о появлении двух лже-приложений в Google Play. Отмечается, что ресурсы не имеют никакого отношения к финансовой организации. Ozon Банк предупреждает россиян и просит ничего не скачивать.

«Сегодня в Google Play появились два приложения, которые выдают себя за Ozon банк. Они не имеют отношения к банку — это мошенники, скачивать приложения опасно. Мы уже обратились к владельцу стора, чтобы приложения заблокировали», — отмечается в компании.

Ранее KP.RU рассказало о новой схеме мошенничества. Сообщается, что россияне оказались под ударом из-за желания не стоять в очереди за бензином. Аферисты пытаются завладеть данными пользователей с помощью схемы с приложением для поиска заправок.