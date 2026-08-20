Угодившая в скандал из-за Пугачевой певица Оля Полякова попала в ДТП под Одессой Кадр из видео Raminaeshakzai@Youtube

Популярная украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова попала в аварию вместе с дочерью на трассе в Одессу. Об этом она рассказала в соцсети.

Она отметила, что в ее автомобиль врезалась другая машина. В результате легковушка оказалась в кювете, а ее 21-летней дочери Марии потребовалась помощь медиков. Девушка сломала нос, также у нее откололась часть зуба.

"За рулем была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги", — написала певица.

Напомним, Полякова оказалась в центре скандала, когда в июле со сцены фестиваля в Юрмале поблагодарила сидящих в зале Аллу Пугачеву и ее мужа. Вернувшись на Украину, артистка столкнулась с нападками.

Как писал сайт KP.RU, 10 августа Полякова назвала Украину не свободной страной, которая становится похожей на концлагерь. Также певица резко раскритиковала действия сотрудников ТЦК и отметила, что в украинском обществе из-за них формируется атмосфера страха и двойная мораль.