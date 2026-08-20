Арбуз может быть опасен: врач назвала продукты августа, которые чаще приводят к отравлению

Гастроэнтеролог Пехотина: В конце лета возрастает риск пищевых отравлений Фото: pixabay.com.

В конце лета многие стараются наесться арбузов, дынь и свежих ягод, однако именно в этот период возрастает риск пищевых отравлений из-за нарушений хранения и транспортировки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

По словам специалиста, проблема чаще всего не в самом продукте, а в том, как его хранили и перевозили. В жару бактерии размножаются быстрее, и длительное пребывание еды без холодильника повышает риск заражения. В зоне особого внимания в августе – арбузы, дыни, ягоды, мягкие фрукты, готовые салаты, молочные продукты и десерты с кремом. Особенно опасны продукты, которые продаются уже нарезанными, поскольку поврежденная кожура облегчает проникновение бактерий внутрь.

Самая распространенная ошибка покупателей – взять нарезанный арбуз или дыню, которые долго лежали на витрине в жару. После разрезания естественная защита плода исчезает, а влажная сладкая мякоть становится благоприятной средой для микроорганизмов. Аналогичная опасность грозит ягодам, фруктовым салатам и готовым блюдам, если они хранились с нарушением температурного режима.

Врач пояснила, что не всякий дискомфорт после фруктов говорит об отравлении – вздутие или изменение стула могут быть обычной реакцией организма. Но есть симптомы, которые нельзя игнорировать: многократная рвота, диарея, высокая температура, сильная боль в животе, кровь в стуле, выраженная слабость и признаки обезвоживания. Особенно важно не откладывать визит к врачу при таких симптомах у детей, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями.

Чтобы избежать неприятных последствий, гастроэнтеролог посоветовала покупать продукты в проверенных местах, не брать нарезанные фрукты без уверенности в соблюдении санитарных правил и сразу убирать скоропортящиеся продукты в холодильник.