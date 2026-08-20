В МИД РФ ответили на возможность ЕС перечислить замороженные активы России в пользу Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

В российском МИД ответили на возможность Запада передать замороженные активы России в пользу Украины. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в таком случае ЕС будут настоящими пособниками терроризма. Свое мнение она выразила на пресс-конференции.

«Перечисление ЕС доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины является пособничеством в терроризме», — говорится в сообщении от источника.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров уже неоднократно говорил о том, что Москва не будет просто стоять и смотреть, как ее замороженные активы осваиваются и направляются Киеву. РФ примет соответствующие меры, в частности обратиться в суд. Также Лавров напомнил, что ЕС не могут распоряжаться процентами, которые приходят из-за российских активов.