Захарова: Россия остается единственным гарантом суверенитета Украины Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Только Россия может стать гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины являлась и может являться только Россия. Это неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин», - подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Украина не нужна Западу ни в качестве независимого, ни в качестве процветающего государства, если судить по курсу западных спонсоров Киева. Интерес к стране остается сугубо утилитарным.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова заявила о готовности России рассмотреть новые конструктивные идеи США по урегулированию конфликта на Украине. При этом дипломат подчеркнула, что обсуждать максималистские требования Киева не имеет смысла.